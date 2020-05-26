Спасатели почти полтора часа тушили частный дом в поселке Ленинское

В Выборгском районе Ленобласти спасатели потушили пожар в одном из домов. В ликвидации огня участвовали 12 сотрудников.

Возгорание произошло в поселке Ленинское в Твердом переулке. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 00:04. Там загорелся частный дом общей площадью 100 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, спасатели, прибывшие на трех спецмашинах, оперативно ликвидировали пожар.

На работы по ликвидации огня у них ушло почти полтора часа. К 1:20 пламя потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили пожар на Константиновском проспекте. Дым от него распространился по всему району.