Извращался пять лет: студентка медколледжа в Выборге обвинила отца в надругательстве

Студентка медицинского колледжа в Выборге написала заявление на отца. Мужчина пришел к отделению с ножом.

О непростых отношениях в семье полицейские узнали накануне, 25 мая. Девушка обратилась в отдел полиции с заявлением, что ее отец с 2008 по 2013 годы совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчину пригласили для дачи показаний, однако он у отделения ударил себя ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире, где жительница Петербурга порезала своих гостей, нашли 11 ножей и следы крови.