На КАД водители устроили «стихийную парковку» из восьми автомобилей

Утром 26 мая на 101-м километре внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, участниками ДТП стали как минимум восемь машин.

«Автомобилисты устроили стихийную парковку на 101 километре внешнего кольца КАД», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Авария спровоцировала пробку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном канале не смогли разъехаться Mercedes и Infiniti, движение затруднено. Обстоятельства столкновения машин пока неизвестны.