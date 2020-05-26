На КАД водители устроили «стихийную парковку» из восьми автомобилей

На КАД водители устроили «стихийную парковку» из восьми автомобилей
ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Утром 26 мая на 101-м километре внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, участниками ДТП стали как минимум восемь машин.

«Автомобилисты устроили стихийную парковку на 101 километре внешнего кольца КАД», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Авария спровоцировала пробку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном канале не смогли разъехаться Mercedes и Infiniti, движение затруднено. Обстоятельства столкновения машин пока неизвестны.

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