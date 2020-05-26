Все детские сады Петербурга подготовят к новому учебному году

Окончательное решение по поводу открытия детсадов правительство города примет после 31го мая. Фото: pixabay

Окончательное решение по поводу открытия детсадов правительство города примет после 31го мая. Фото: pixabay

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по образованию подготовить к началу учебного года все детские сады.

По его словам, родителям тяжело сидеть дома с детьми, однако открывать детские учреждения в сейчас невозможно.

В ходе заседания горправительства, которое состоялась во вторник, 26 мая, градоначальник подчеркнул, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, все детские сады должны быть полностью готовы к новому учебному году.

Он также добавил, что в городе необходимо увеличить количество дежурных групп.

Окончательное решение по поводу открытия детсадов правительство города примет после 31-го мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в период пандемии заметно сократился импорт. Произошли значительные изменения в поставках фруктов и овощей, а также косметики и игрушек.