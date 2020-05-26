В Петербурге бизнесмен ответит перед судом за продажу спиртного в ночное время

В Петербурге прокуратура принимает меры по устранению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Установлено, что в магазине, расположенном в доме №33 по Витебскому проспекту, индивидуальный предприниматель торговал алкоголем ночью. При этом у бизнесмена не было необходимых документов для продажи спиртного.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в отношении ИП возбудили дела об административных правонарушениях.

Материалы были направлены в суд. Устранение нарушений находится на контроле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кафе «Проходимец» продолжило принимать посетителей, несмотря на ограничения.