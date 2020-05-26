МЧС устраняет угрозу обрушения балконов на Кирочной

МЧС устраняет угрозу обрушения балконов на Кирочной
Обрушение балконов на Кирочной. Фото: vk.com/spb_today

Специалисты МЧС устраняют угрозу обрушения после обвала балконов дома №20 по Кирочной улице в Центральном районе Петербурга. Опасный участок огорожен.

Спасатели продолжают работу на месте обрушения. Им предстоит убрать опасные конструкции.

«На месте ведутся работы по снятию угрозы дальнейшего обрушения», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Работу на Кирочной, 20 также продолжают сотрудники «Жилкомсервиса №1 Центрального района». На место они выехали сразу после обрушения и до сих пор не покинули его, сообщили gazeta.spb.ru в управляющей компании.

Обрушение четырех балконов на Кирочной произошло 26 мая. В результате происшествия никто не пострадал.

Многоквартирный дом №20 был построен в 1936-1937 годах. Здание включено в список объектов культурного наследия Петербурга. Капитальный ремонт дома запланирован на 2021 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обрушение балконов на Кирочной улице проверяет прокуратура Петербурга.

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