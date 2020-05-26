Прокуратура Петербурга помогла оставшейся без родителей девочке получить квартиру

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила нарушение в соблюдении законодательстве при обеспечении жильем детей-сирот или оставшихся без попечения родителей.

По сведениям правоохранительного ведомства, несовершеннолетняя девушка, оказавшаяся без попечения матери и отца, не получила полагающуюся ей квартиру, хотя состояла на учете в администрации Колпинского района как нуждающаяся в жилом помещении.

Прокуратура вынесла главе районной администрации представление об устранении нарушения, благодаря чему девушка успешно въехала в благоустроенную квартиру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональная прокуратура защитила школьников Ленинградской области, которые не получили положенные продуктовые наборы. К счастью, после вмешательства правоохранительного ведомства детей обеспечили необходимым сухпайком.