Прокуратура Петербурга помогла оставшейся без родителей девочке получить квартиру

Прокуратура Петербурга помогла оставшейся без родителей девочке получить квартиру
Благодаря принятым мерам девушка получила благоустроенную квартиру. Фото: procspb.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила нарушение в соблюдении законодательстве при обеспечении жильем детей-сирот или оставшихся без попечения родителей.

По сведениям правоохранительного ведомства, несовершеннолетняя девушка, оказавшаяся без попечения матери и отца, не получила полагающуюся ей квартиру, хотя состояла на учете в администрации Колпинского района как нуждающаяся в жилом помещении.

Прокуратура вынесла главе районной администрации представление об устранении нарушения, благодаря чему девушка успешно въехала в благоустроенную квартиру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональная прокуратура защитила школьников Ленинградской области, которые не получили положенные продуктовые наборы. К счастью, после вмешательства правоохранительного ведомства детей обеспечили необходимым сухпайком.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Колпинский район прокуратура санкт-петербург сирота
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС устраняет угрозу обрушения балконов на Кирочной
Прокуратура Петербурга помогла оставшейся без родителей девочке получить квартиру
В Невском районе Петербурга маршрутка вылетела на газон после ДТП с иномаркой
Транспортная полиция пресекла незаконный вылов щуки в Невской губе
В 34 населенных пунктах Ленобласти нашли коронавирус
В Петербурге бизнесмен ответит перед судом за продажу спиртного в ночное время
«ТЭК СПб» не будет отключать горячую воду в больницах, ...
В Петербурге от коронавируса умер еще один медработник