Песков пообещал узнать о состоянии здоровья Кадырова

Песков пообещал узнать о состоянии здоровья Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, который находится в больнице.

Он отметил, что обязательно узнает подробности о состоянии здоровья здоровья Кадырова.

На просьбу сделать какое-то официальное заявление по этому поводу Песков добавил: «Мы с вами еще вернемся к этому вопросу».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ накануне выписался из больницы, где лечился от Covid-19. Он рассказал, что намерен постепенно возвращаться к работе в домашнем режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кадыров находится под наблюдением медиков из-за коронавируса.

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