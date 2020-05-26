К обрушению балконов на Кирочной могли привести незаконные перепланировки

К обрушению балконов на Кирочной могли привести незаконные перепланировки
Обрушение балконов на Кирочной. Фото: vk.com/mytndvor

Активисты полагают, что к обрушению балконов на Кирочной улице, 20 в Петербурге привели незаконные перепланировки, наличие аварийных конструкций и плохая работа надзорных органов.

«Прежде всего — это недоработка надзорных органов, которые вполне могли отследить ситуацию с этими балконами, проанализировать. Более того, как оказалось, в комментариях нашей группы написали, что были уже обращения по незаконной перепланировке внутри этого помещения, которая могла привести к обрушению балкона», — рассказал gazeta.spb.ru координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Костров уверен, в первую очередь необходимо спросить с надзорных органов. После технической экспертизы — с собственников, которые могли допустить соответствующие нарушения.

Четыре балкона дома 20 на Кирочной улице обвалились 26 мая. Никто в результате происшествия не пострадал. На месте работают специалисты МЧС и представители управляющей компании. Проверку по факту произошедшего проводит прокуратура Петербурга.

Как считают активисты, обрушение балконов на Кирочной еще раз напоминает о том, то программу капитального ремонта в городе необходимо пересматривать.

«В первоочередные списки нужно ставить те адреса, которые действительно являются аварийными. Странно, что недоследили этот адрес. Говорят, что на 2021 год он стоит в ремонте фасадов, но нужно понимать, что ремонт фасадов — это одно, а устранение аварийности — другое. У нас есть огромное количество случаев, где есть аварийные конструкции, их не ремонтируют годами, десятилетиями», — отметил Костров.

Официальная причина обрушения пока неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели МЧС устраняют угрозу обрушения после обвала балконов на Кирочной, 20.

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