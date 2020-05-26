Зараженную коронавирусом кошку посадили на карантин в России

В одном из городов России медики проверили кошку на коронавирус, результаты оказались положительными.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE), специалисты взяли у пятилетней кошки мазки из горла и носа, после чего биоматериалы направили в лабораторию для определения наличия SARS-CoV-2 в организме животного.

Тесты на коронавирусную инфекцию у питомца выдали положительный результат, в связи с чем было принято решение отправить кошку на карантин «по месту нахождения». Издание не уточняет наличие симптомов вируса у животного.

Также не сообщается, заражены ли хозяева питомца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кролики и кошки оказались уязвимыми к коронавирусу.