Зараженную коронавирусом кошку посадили на карантин в России

Зараженную коронавирусом кошку посадили на карантин в России
Кошка заразилась коронавирусом. Фото: Pixabay

В одном из городов России медики проверили кошку на коронавирус, результаты оказались положительными.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE), специалисты взяли у пятилетней кошки мазки из горла и носа, после чего биоматериалы направили в лабораторию для определения наличия SARS-CoV-2 в организме животного.

Тесты на коронавирусную инфекцию у питомца выдали положительный результат, в связи с чем было принято решение отправить кошку на карантин «по месту нахождения». Издание не уточняет наличие симптомов вируса у животного.

Также не сообщается, заражены ли хозяева питомца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кролики и кошки оказались уязвимыми к коронавирусу.

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