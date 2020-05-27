Психолог рассказала о позитивных переменах в россиянах из-за коронавируса

Психолог рассказала о позитивных переменах в россиянах из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Психолог и директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко рассказала, что жители России стали более отзывчивыми после самоизоляции, связанной с коронавирусом.

Психолог заявила в беседе с «Лентой.ру», что помимо отзывчивости, россияне начали более осознанно выстраивать отношения с окружающими. Многие начали предлагать свою помощь соседям, хотя до самоизоляции могли и не знать их.

«Люди стали понимать, что позвонить своей пожилой соседке и узнать, как у нее дела, не составляет труда», — пояснила Петроченко.

По словам специалисты, россияне также изменили свое отношение к общению с окружающими — они начали общаться с большей осознанностью. Петроченко отметила, что скорее всего, такие изменения в поведении останутся после снятия ограничений не у всех, однако часть россиян все-же сможет их сохранить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи рассказали, как помочь ребенку на самоизоляции.

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