В России намерены ввести страховку от безработицы

В России намерены ввести страховку от безработицы
Соответствующий документ уже был направлен в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Фото: pixabay

В Минтруде заявили о готовности поддержать идею введения в РФ страхования от безработицы.

Так, если данная идея будет реализована, с зарплат граждан будут взимать взносы, которые направят в спецфонд. Оттуда в дальнейшем они смогут получить материальную поддержку в случая потери постоянного заработка.

Как сообщили «Известия», новые взносы могут ввести после того, как получится обговорить все договоренности с Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также с Федерацией независимых профсоюзов страны.

Многие россияне лишились работы из-за сложной ситуации с коронавирусом. Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники соцучреждений в Петербурге получат дополнительные выплаты.

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