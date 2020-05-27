При пожаре в частном доме в Отрадном пострадал мужчина

Сегодня утром в Красносельском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. В результате ЧП есть пострадавшие.

Возгорание произошло в среду, 27 мая, в городе Отрадное. Как сообщил портал 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в пожаре пострадал 61-летний мужчина, которого в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую больницу.

Напомним, сигнал о ЧП спасателям поступил в 3:44. Огонь охватил 48 квадратных метров частного дома по Международному проспекту. Огонь удалось потушить примерно за полчаса.

О других пострадавших информации нет, причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ликвидации пожара в частном доме участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.