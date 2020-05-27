Спасатели за полчаса потушили полыхающий частный дом в Отрадном

Спасатели за полчаса потушили полыхающий частный дом в Отрадном
Пожар. Фото: pixabay

В ночь на 27 мая в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

На 48 квадратных метров горел частный дом в городе Отрадное, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в доме на Международном проспекте. Сообщение о возгорании поступило в 03:44.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 4:17. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Обуховской обороны пожарные тушили вспыхнувший офис. С огнем боролись 15 сотрудников пожарно-спасательной части и три единицы спецтехники.

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