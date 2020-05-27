В Петербурге задержали экс-замглавы Калининского района за получение взятки

Чиновница получила взятку в размере не менее 6 млн рублей. Фото: Pixabay

Чиновница получила взятку в размере не менее 6 млн рублей. Фото: Pixabay

Экс-замглавы администрации Калининского района стал четвертым фигурантом дела об откатах на госконтрактах. Всем им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

В Северной столице задержали бывшего замглавы района и гендиректора ООО «Мега Строй Сервис» по факту получения и дачи взятки.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, по данным следствия, в прошлом году начальник сектора, сговорившись с бывшими замглавы района, получила денежные средства от гендиректора «Мега Строй Сервис». Сумма взятки составила не менее шести миллионов рублей. Замглавы должна была склонить подведомственные администрации структуры к заключению в 2018 году госконтрактов с вышеуказанными коммерческими структурами, а также гарантировать общее покровительство.

Расследование уголовного дела продолжается.

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