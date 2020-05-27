Матвиенко и Беглов возложили цветы к «Медному всаднику»

Бронзовый памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади, высота которого достигает почти 10,5 метров, был открыт в 1782 году. Модель конной статуи была выполнена скульптором Этьеном Фальконе, голову статуи лепила его ученица Мари Колло. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Бронзовый памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади, высота которого достигает почти 10,5 метров, был открыт в 1782 году. Модель конной статуи была выполнена скульптором Этьеном Фальконе, голову статуи лепила его ученица Мари Колло. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложили цветы к «Медному всаднику» на Сенатской площади в день 317-летия со дня основания города.

Об этом в среду, 27 мая, сообщают в пресс-службе городской администрации. Ровно 317 лет назад в этот же день царь и будущий император Петр I заложил крепость, которую нарек, в честь святого апостола Петра, Санкт-Петербургом. Сегодняшние власти Северной столицы отдали дань памяти и уважения основателю великого города, возложив букеты к памятнику на Сенатской площади.

Отметим, что традиционно День города широко отмечается в Петербурге. Однако текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет отпраздновать годовщину в привычном формате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что празднование Дня города сегодня состоится в интернет-пространстве.