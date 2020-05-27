В Кронштадте трое решили приготовить сосиски на Вечном огне

Их поступок сочли надругательством над могилой, возбуждено дело.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Все случилось еще несколько дней назад. Трое граждан жарили сосиски у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов». В результате их задержали сначала из-за вандализма, а затем было возбуждено уголовное дело из-за надругательства над могильным сооружением. Отмечается, что теперь любителям закусок может грозить срок от трех до пяти лет.

Пока что мера пресечения не избрана. Ожидается, что мужчину отправят под стражу, а его двух спутниц – под домашний арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым. Непонятно, что именно хотели написать хулиганы.