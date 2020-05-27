Во Франции прогремела стрельба. Погибли трое

Мужчина устроил стрельбу на одном из предприятий. Чего он добивался – пока не выяснили.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на свои источники. Все случилось в коммуне Сен-Варан, расположенной в департаменте Де-Севр на западе Франции. Мужчина проник на предприятие, которое занимается добычей мрамора, и начал стрелять по людям. В результате трое человек погибли и еще один ранен.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Возможно, стрелок – один из сотрудников компании, но пока о его личности ничего не известно. Таким образом, мотивы преступника также не ясны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителя Ленобласти задержали за выстрел в лицо оппоненту. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.