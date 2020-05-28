Задержана петербурженка, которая ограбила бывшего мужа

Задержана петербурженка, которая ограбила бывшего мужа
Полицейские продолжают расследование. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Петербурге полиция задержала женщину, которая со своим знакомым похитила документы и имущество бывшего мужа.

В полицию обратился 59-летний охранник коммерческой фирмы и рассказал о том, что ему в дверь позвонила соседка, после чего в квартиру заявителя вошла бывшая супруга, женщина 1970 года рождения и её знакомый.

По словам потерпевшего, парочка из аэрозольного баллончика распылили в лицо мужчине неустановленную жидкость, а потом похитили у него документы и имущество. Сумма ущерба составила 5 тысяч 500 рублей. После содеянного они скрыли с места преступления.

Вскоре на Пискаревском проспекте женщина и ее 34-летний знакомый были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание полиция уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Форточник» оставил верующего пенсионера с Тимуровской без икон
В Красносельском районе у подростков отобрали одежду
Петербуржца судят за кражу аккумуляторной батареи «Валдая»
В Мексике за сутки зафиксировано 3463 случая COVID-19
Домушник оставил гендиректора фирмы без часов и ювелирки на 4 млн рублей
В Петербурге появилось граффити с курящим динозавром
Задержана петербурженка, которая ограбила бывшего мужа
Вор разбил окно и обчистил квартиру на Тимуровской на 40 тысяч