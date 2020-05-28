Задержана петербурженка, которая ограбила бывшего мужа

В Петербурге полиция задержала женщину, которая со своим знакомым похитила документы и имущество бывшего мужа.

В полицию обратился 59-летний охранник коммерческой фирмы и рассказал о том, что ему в дверь позвонила соседка, после чего в квартиру заявителя вошла бывшая супруга, женщина 1970 года рождения и её знакомый.

По словам потерпевшего, парочка из аэрозольного баллончика распылили в лицо мужчине неустановленную жидкость, а потом похитили у него документы и имущество. Сумма ущерба составила 5 тысяч 500 рублей. После содеянного они скрыли с места преступления.

Вскоре на Пискаревском проспекте женщина и ее 34-летний знакомый были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.