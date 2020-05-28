Закрытие «Карусели» в Петербурге привело к столпотворению

Скидки в связи с закрытием гипермаркета сети «Карусель» в Петербурге, а также ситуация с коронавирусом вызвали ажиотаж среди местных жителей и привели к столпотворению.

Утром 28 мая на углу проспекта Маршала Жукова и Ленинского перед закрытием гипермаркета образовалась пробка на входе в «Карусель». Об этом gazeta.spb.ru сообщили очевидцы. По их словам, полки магазина полупустые, горожане «сметают все из-за скидок».

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, вход в магазин будет ограничен до 200 человек в торговом зале, вход только с покупательской тележкой», — говорится в объявлении, которое висит на входе магазин.

Отмечается, что с 1 июня гипермаркет «Карусель» будет закрыт, а на его месте откроют «Перекресток».

Напомним, в начале мая 2020 года сообщалось, что Х5 Retail Group закрывает три гипермаркета сети «Карусель» в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице закроются три гипермаркета торговой сети «Карусель»: на улицах Руставели, 43, литера А и Карбышева, 9, литера А, а также по адресу Коломяжский проспект, 17, корпус 1.