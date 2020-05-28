Аферистка-«туроператор» обманула 50 жителей Петербурга на 5 млн рблей

Жительница Адмиралтейского района Петербурга почти год, работая менеджером турфирмы, брала с клиентов деньги за туры, но просто присваивала их себе.

Как сообщили в прокуратуре Северной столицы, 44-летняя мошенница действовала в период с декабря 2017 по сентябрь 2018 года. Она оформляла туры для клиентов, но на самом деле лишь притворялась, что активно работает и взаимодействует с гостиницами и туроператорами. Женщина заранее знала, что в путешествия граждане не отправятся.

Все полученные от клиентов средства она использовала на личные нужды. Таким образом, мошенница обманула 50 человек, в общей сумме более чем на 5 миллионов рублей. Уголовное дело в ее отношении рассмотрит городской суд Гатчины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что служащего коммерческого подразделения Минобороны подозревают в получении особо крупной взятки.