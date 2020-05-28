Начальника базы Минобороны в Ломоносове задержали за миллионную взятку

27 мая возбуждено уголовное дело о получении взятки и о посредничестве во взяточничестве. Фото: pixabay.com

27 мая возбуждено уголовное дело о получении взятки и о посредничестве во взяточничестве. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге задержали руководителя коммерческого подразделения Министерства обороны в Ломоносове Эдуарда Пшеничнова и предпринимателя Алексея Сурикова.

Мужчин задержали утром 27 мая, обоих подозревают в крупном взяточничестве. Пшеничнов возглавляет производственно-логистическую компанию на базе подразделения Минобороны, а его вероятный подельник — владелец компании «Фиорд», занимающейся ремонтом и техническим обслуживанием судов.

По версии правоохранителей, Пшеничнов и Суриков вступили в сговор и пообещали генеральному директору фирмы «МетПром» Некрасову обеспечить возможность демонтажа судна на территории базы, подконтрольной Пшеничнову, а также защиту в случае, если обнаружатся нарушения при работах «МетПром». За эту услугу они потребовали миллион рублей. Часть суммы они получили в течение апреля, а затем их действия пресекла полиция. Сейчас Суриков и Пшеничнов находятся в СИЗО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего руководителя Калининского района задержали по делу о взятках.