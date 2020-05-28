На Юрия Гагарина тушили двухкомнатную квартиру

Кто-то остался без одной из комнат во время пандемии коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось в Московском районе на проспекте Юрия Гагарина в доме номер 25. Там вспыхнула двухкомнатная квартира на площади в 12 квадратных метров. На место оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали пламя к половине девятого вечера. В процессе участвовали 12 человек и три единицы техники.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каковы причины инцидента. Это только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК начал проверку после гибели трех бомжей при пожаре в гараже на Космонавтов. Двое мужчин и женщина, которые погибли при пожаре, вместе со своим знакомым выпивали в гараже. Предварительно, пожар начался из-за непотушенного окурка.