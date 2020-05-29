Минтруд предложил запретить увольнять сотрудников на время пандемии Covid-19

Прекратить трудовые взаимоотношения можно лишь по обоюдному согласию, или же инициативе сотрудника. Фото: pixabay

Прекратить трудовые взаимоотношения можно лишь по обоюдному согласию, или же инициативе сотрудника. Фото: pixabay

Министерство труда и соцзащиты создало законопроект, который призван упростить взаимодействия работодателя и сотрудника в период сложной ситуации с Covid-19.

Данный закон носит название «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году».

Как сообщает РБК, прекратить трудовые взаимоотношения можно будет лишь по обоюдному согласию, или же инициативе сотрудника.

Кроме того, предлагается установить норму, по которой в случае сокращения штата сотрудники будут уволены лишь на следующий день после окончания ограничительных мер.

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