Минтруд предложил запретить увольнять сотрудников на время пандемии Covid-19

Министерство труда и соцзащиты создало законопроект, который призван упростить взаимодействия работодателя и сотрудника в период сложной ситуации с Covid-19.
Данный закон носит название «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году».
Как сообщает РБК, прекратить трудовые взаимоотношения можно будет лишь по обоюдному согласию, или же инициативе сотрудника.
Кроме того, предлагается установить норму, по которой в случае сокращения штата сотрудники будут уволены лишь на следующий день после окончания ограничительных мер.
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