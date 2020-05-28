В России подготовили восемь возможных вакцин от коронавируса

Организация зарегистрировала их как успешные.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщили в ВОЗ. Россия предоставила восемь различных вакцин, которые могут подойти для борьбы с коронавирусом. Их организация считает перспективными. Эксперты отмечают, что российские ученые до этого отличились созданием вакцины против лихорадки Эбола, которая спасла тысячи жизней в Гвинее.

«Некоторые из этих вакцин заканчивают испытания на животных, другие уже начинают клинические исследования на добровольцах»,

— уточнила Вуйнович.

Всего зарегистрировано 124 прототипа вакцины, которые создавались учеными с разных уголков планеты. ВОЗ рада, что они объединили усилия в борьбе с инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа опасность поспешного внедрения вакцины от COVID-19. Оно может быть опасным из-за большого риска возникновения побочных действий препарата.