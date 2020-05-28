Названа опасность поспешного внедрения вакцины от COVID-19

Поспешное внедрение вакцины от коронавирусной инфекции может быть опасным из-за большого риска возникновения побочных действий препарата.

Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун рассказал, что современные технологии позволяют провести исследования и проверить эффективность и безопасность прививок в более коротки сроки. Если раньше ученые разрабатывали их десятилетиями, то теперь вакцина может появиться на свет за считанные месяцы или годы, сообщает РИА Новости.

Врач предупредил об опасности поспешного внедрения вакцины от COVID-19, напомнив историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле десять лет назад. По его словам, тогда массовая вакцинация вызвала у большей части населения инвагинацию кишечника, в итоге вакцину пришлось снять с производства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России осенью могут начать массовую вакцинацию от Covid-19.