Гендиректор петербургской фирмы, наживший 1,5 млн рублей на продаже подозрительной говядины, стал фигурантом уголовного дела

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление иных участников противоправной деятельности. Фото: Baltphoto

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление иных участников противоправной деятельности. Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали гендиректора фирмы, подозреваемого в сбыте мясной продукции без надлежащей маркировки, а также его возможную соучастницу, ветеринарного врача.

По информации Главка МВД России по Северной столице и Ленобласти, в марте 2020 года предприниматель неизвестным путем приобрел, как минимум, 12 тонн говяжьих субпродуктов без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих качество мяса. После этого он незаконным образом внес в систему ветнадзора и сертификации грузов ложные данные о происхождении товара и продал его, выручив не менее 1,5 млн рублей.

Помогла ему в этом 48-летняя ветеринарный врач, выступившая консультантом. Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров без маркировки, оба фигуранта задержаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли группу незаконной торговли оружием.