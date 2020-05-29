«Милан» заинтересован в приобретении Сердара Азмуна

&#171;Милан&#187; заинтересован в приобретении Сердара Азмуна
"Зенит" не хочет расставаться с ключевым игроком. Фото: fc-zenit.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба Сердар Азмун привлек внимание еще одного итальянского клуба, кроме «Наполи».

На этот раз покупкой спортсмен всерьез заинтересовался «Милан». Официальных подтверждений клуба этому нет, но о желании купить футболиста «Зенита» пишет издание Сalciomercato.com. Сейчас, по данным газеты, ведутся переговоры с Фали Рамадани, агентом 25-летнего иранца.

В статье также отмечается, что у Рамадани приятельские отношения с главным претендентом на пост главного тренера «Милана» Ральфом Рангником. При этом петербургский клуб не намерен расставаться с одним из ключевых игроков просто так: минимальная цена, при которой «Зенит» готов пойти на сделку, — 30 млн евро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матчи Российской премьер-лиги все-таки могут пройти с присутствием зрителей.

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