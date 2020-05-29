«Милан» заинтересован в приобретении Сердара Азмуна

Нападающий петербургского футбольного клуба Сердар Азмун привлек внимание еще одного итальянского клуба, кроме «Наполи».
На этот раз покупкой спортсмен всерьез заинтересовался «Милан». Официальных подтверждений клуба этому нет, но о желании купить футболиста «Зенита» пишет издание Сalciomercato.com. Сейчас, по данным газеты, ведутся переговоры с Фали Рамадани, агентом 25-летнего иранца.
В статье также отмечается, что у Рамадани приятельские отношения с главным претендентом на пост главного тренера «Милана» Ральфом Рангником. При этом петербургский клуб не намерен расставаться с одним из ключевых игроков просто так: минимальная цена, при которой «Зенит» готов пойти на сделку, — 30 млн евро.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матчи Российской премьер-лиги все-таки могут пройти с присутствием зрителей.