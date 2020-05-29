Путин объявил 24 июня выходным днем

Путин объявил 24 июня выходным днем
Парад Победы в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В этот день по всей стране пройдут парады Победы, которые были отменены из-за пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня станет общероссийским выходным днем, так как должны состояться праздничные парады и мероприятия в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что выходной день будет оплачиваемым, так что у граждан появился еще один день на отдых и на то, чтобы достойно отпраздновать День победы.

В указе сказано, что 24 июня в 10 часов утра в Москве и других городах начнутся военные парады, а в 10 часов вечера прогремят салюты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал, как пройдет парад Победы в Петербурге. Гражданам нужно будет соблюдать все меры предосторожности.

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