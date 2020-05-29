«Холостяк» прокомментировал слухи об эскортном прошлом своей избранницы

Некоторые источники уверяют, что прошлое Барбары Пино довольно загадочно.
Об этом стало известно 29 мая. Обо всем рассказал герой проекта «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов во время общения с поклонниками. Он заявил, что хорошо относится к подобным слухам о своей возлюбленной, потому что эта ситуация многому его научила. Стоматолог также отметил, что бывших эскортниц не бывает и что Барбара Пино отлично зарабатывает. Конечно же, это была ирония и на самом деле Криворотов не верит в слухи.
Также есть данные, согласно которым девушка работала в стриптиз-клубе. Стоматолог же предпочитает верить человеку, которого любит. Сама Пино раздражается, когда ей задают такие вопросы. Она говорит, что всего лишь была моделью.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Антон Криворотов случайно показал победительницу шоу «Холостяк». До финала осталось все ничего, но внимательные пользователи уже вычислили фаворитку.