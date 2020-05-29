«Холостяк» прокомментировал слухи об эскортном прошлом своей избранницы

&#171;Холостяк&#187; прокомментировал слухи об эскортном прошлом своей избранницы
Антон Криворотов. Фото: Instagram

Некоторые источники уверяют, что прошлое Барбары Пино довольно загадочно.

Об этом стало известно 29 мая. Обо всем рассказал герой проекта «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов во время общения с поклонниками. Он заявил, что хорошо относится к подобным слухам о своей возлюбленной, потому что эта ситуация многому его научила. Стоматолог также отметил, что бывших эскортниц не бывает и что Барбара Пино отлично зарабатывает. Конечно же, это была ирония и на самом деле Криворотов не верит в слухи.

Также есть данные, согласно которым девушка работала в стриптиз-клубе. Стоматолог же предпочитает верить человеку, которого любит. Сама Пино раздражается, когда ей задают такие вопросы. Она говорит, что всего лишь была моделью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Антон Криворотов случайно показал победительницу шоу «Холостяк». До финала осталось все ничего, но внимательные пользователи уже вычислили фаворитку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антон криворотов тнт холостяк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гузеева резко отреагировала на возмущения по поводу ее появлений без маски
«Холостяк» прокомментировал слухи об эскортном прошлом своей избранницы
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Тарзан начал мыть полы после слов о нехватке денег
Возлюбленная Илона Маска продает часть своей души
Никас Сафронов возмутился из-за жалоб артистов на отсутствие денег
Песков объяснился за отращённую бороду
В России с 1 июня начнут перечислять выплаты для детей