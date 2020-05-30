Водитель сбил двух пешеходов в Петергофе и скрылся

Водитель сбил двух пешеходов в Петергофе и скрылся
Виновник смертельного ДТП разыскивается. Фото: Pixabay

Полиция проводит проверку после того, как неизвестный водитель сбил двух пешеходов в Петродворцовом районе и скрылся. Один из сбитых пешеходов скончался.

В УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ДТП произошло ночью 30 мая в Канатном переулке. По предварительной информации, неустановленный водитель сбил двух пешеходов, мужчин на вид лет 25-30. В результате ДТП один из них скончался, а другой госпитализирован с тяжелыми травмами.

Виновник смертельного ДТП разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном велосипедиста сбил автомобиль. На место прибыла реанимации, мужчина получил травмы, но какой серьезности – непонятно.

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