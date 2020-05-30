Во Всеволожском районе девушка чуть не зарезала своего сожителя

В Кудрово в квартире одного из домов по улице Австрийской мужчина получил ножевое ранение.

Его госпитализировали с ножевым ранением грудной клетки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Как стало известно gazeta.spb.ru, на месте происшествия по подозрению была задержана 23-летняя девушка.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла ножевые ранения своему сожителю 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.