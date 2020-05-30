Квартиру в многоэтажке на Камышовой тушили полчаса

Огонь повредил обстановку в квартире и уничтожил балкон.

Согласно информации главного управления МЧС по Петербургу, все произошло вечером в субботу, 30 мая, на Камышовой улице в Приморском районе.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в многоэтажном доме в половину восьмого вечера. Пожар начался в трехкомнатной квартире. Установлено, что там горела обстановка на площади 5 кв.м. и весь восьмиметровый балкон.

Сотрудники МЧС справились с огнем уже к восьми часам вечера. Ведомство не приводит данные о возможных пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бабушка и ее внук погибли при пожаре под Кингисеппом. Обернувшийся трагедией пожар произошел в ночь с 29 на 30 мая в деревне Захонье. Все жильцы дома, кроме бабушки и внука, успели выбежать на улицу.