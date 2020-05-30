Четверо с ножом напали на петербуржца в Парголово

Четверо с ножом напали на петербуржца в Парголово
Место происшествия. Фото: google.maps

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевым ранением.

Как сообщили в городском главке МВД России, преступный инцидент произошел у дома №5 по улице Валерия Гаврилина в Парголово. В субботу, 30 мая, четверо неизвестных нанесли ножевое ранение мужчине. Перед этим между ними произошел конфликт, причины которого сейчас устанавливает полиция.

Потерпевшему вызвали скорую, бригада медиков забрала его с места происшествия в тяжелом состоянии.

Полицейские приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах алкогольное застолье с бездомным закончилось поножовщиной. Правоохранители изъяли пять ножей и следы пальцев рук. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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