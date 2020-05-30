Авиакомпания «Победа» возвращается к полетам после перерыва

Первые рейсы авиаперевозчика доставят пассажиров в Волгоград, Петербург и Махачкалу. Фото: https://pixabay.com

Первые рейсы авиаперевозчика доставят пассажиров в Волгоград, Петербург и Махачкалу. Фото: https://pixabay.com

Российский лоукостер «Победа» возобновляет регулярные внутренние рейсы с воскресенья, 31 мая.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные московского аэропорта «Внуково», авиакомпания возобновляет пассажирские перевозки после перерыва, который продлился около двух месяцев.

Согласно данным столичного аэропорта, уже в воскресенье первые три самолета «Победы» доставят пассажиров из Москвы в Волгоград, Петербург и Махачкалу.

Напомним, в последних числах марта перевозчик объявил о временной приостановке внутрироссийских перелетов. Авиакомпания «отдыхала» с 1 апреля по 31 мая из-за коронавирусной пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» ввел новые правила для пассажиров. «Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту».