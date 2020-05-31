Ученые выяснили, почему некоторые могут есть и не толстеть

Ученые из Австралии, Канады и Эстонии решили выяснить, почему некоторым людям удается есть сколько угодно, не набирая вес.

В соответствующем исследовании приняли участие более 45 тыс. добровольцев. Специалисты сравнили гены стройных людей и тех, у кого средний вес.

Как сообщает Study Finds, оказалось, что на стройность влияет уровень гена киназа анапластической лимфомы (ALK). При его высоком уровне человек склонен к набору.

До этого физиологическое значение данного гена изучено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты ускоряют старение. По мнению ученых, к этому приводит еда с высокой степенью обработки. Они отмечают, что в таких продуктах мало витаминов и клетчатки.