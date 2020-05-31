«Сдох от счастья»: Степаненко продолжает троллить Петросяна

Елена Степаненко рассказала о своей новой жизни. Артистка с улыбкой высказалась, как ей было трудно после развода с Евгением Петросяном.

Она призналась, что после громкого расставания поклонники с особым любопытством следят за ней. Степаненко решила высмеивать экс-возлюбленного. В своем шоу «Еще не вечер» юмористка показала фрагмент номера с бывшим супругом.

«Как у такой красивой очаровательной девушки до сих пор нет бойфренда?» — спросил Петросян. «Сдох от счастья», — пошутила артистка.

Затем Степаненко потроллила бывшего супруга. Она заявила, что с огромным трудом и слезами привыкала к новой жизни. А также напомнила о своем преображении, артистка похудела на 45 килограммов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Степаненко рассказала о расставании с Петросяном. По ее словам, она простила его и отпустила в новую жизнь.