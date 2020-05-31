«Сдох от счастья»: Степаненко продолжает троллить Петросяна

&#171;Сдох от счастья&#187;: Степаненко продолжает троллить Петросяна
Елена Степаненко. Фото: Ещё не вечер! Новое шоу Елены Степаненко.

Елена Степаненко рассказала о своей новой жизни. Артистка с улыбкой высказалась, как ей было трудно после развода с Евгением Петросяном.

Она призналась, что после громкого расставания поклонники с особым любопытством следят за ней. Степаненко решила высмеивать экс-возлюбленного. В своем шоу «Еще не вечер» юмористка показала фрагмент номера с бывшим супругом.

«Как у такой красивой очаровательной девушки до сих пор нет бойфренда?» — спросил Петросян.

«Сдох от счастья», — пошутила артистка.

Затем Степаненко потроллила бывшего супруга. Она заявила, что с огромным трудом и слезами привыкала к новой жизни. А также напомнила о своем преображении, артистка похудела на 45 килограммов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Степаненко рассказала о расставании с Петросяном. По ее словам, она простила его и отпустила в новую жизнь.

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евгений петросян елена степаненко
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«Сдох от счастья»: Степаненко продолжает троллить Петросяна