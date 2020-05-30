Степаненко рассказала, что она думает о Петросяне

Она призналась, что простила его и отпустила в новую жизнь.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем артистка Елена Степаненко рассказала в интервью «Вечерней Москве». Она заявила, что всех прощает и по-другому жить не умеет. Для звезды многое было поразительным во время развода, но Степаненко постаралась держаться достойно и не отвечать на лживые обвинения. Она считает, что раз ей выпали такие испытания, то она может с ними справиться.

«Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось»,

— поделилась Степаненко.

При этом звезда уверяет, что чувствует и себя прекрасно. Для нее важно быть здоровой и что родные и близкие были рядом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, как худеют Лолита, Бабкина и Степаненко. Диетологи рассказали секрет быстрого сброса веса.