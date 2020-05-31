В последний день весны петербуржцев ожидает солнце и холодный ветер

В последний день весны петербуржцев ожидает солнце и холодный ветер
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

В Санкт-Петербурге 31 мая ожидается солнечная погода и прохлада. Последний день весны не порадует горожан жарой.

В воскресенье, 31 мая, погоду в городе будет формировать антициклон, который не позволит дождям испортить уже летнее настроение петербуржцам. Однако в городе будет прохладно.

Как сообщил ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус на своей странице в Faceboоk, плотные и холодные ветры северных румбов не позволят солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы.

В результате воздух в Северной столице прогреется до 17 — 19 градусов тепла. В Ленобласти будет немного теплее – до +20 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы проводят воскресное утро дома, индекс самоизоляции составил 4,2. Согласно данным сервиса «Яндекс», к 7:30 утра на улице почти никого не было.

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