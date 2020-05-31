В Сосновом Бору водитель BMW сбил пешехода

В Сосновом Бору мужчина попал под колеса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 30 мая в Сосновом Бору, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на Ленинградской улице легковой автомобиль BMW наехал на пешехода, мужчину. ДТП произошло в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.