На перекрестке Новочеркасского и Гранитной фургон «уронил» микроавтобус, на месте скорая и спасатели

На перекрестке Новочеркасского и Гранитной фургон &#171;уронил&#187; микроавтобус, на месте скорая и спасатели
Микроавтобус упал на бок. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы фургон доставки Ozon столкнулся с микроавтобусом. Второй транспорт перевернулся.

Авария случилась в воскресенье, 31 мая. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, перевернувшийся микроавтобус смял крышу и дорожный знак. Участники дорожного инцидента сильно затруднили движение. На место происшествия прибыли спасатели и машина реанимации.

В результате ДТП на участке образовалась пробка. По данным «Яндекс.Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 7 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Дворцовой площади со стрельбой задержали пьяного нарушителя под наркотиками после погони.

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