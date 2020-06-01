Законопроект о пособиях для домохозяек рассмотрит Госдума

Домохозяйки будут получать пособие в размере МРОТ. Фото: pixabay

Домохозяйки будут получать пособие в размере МРОТ. Фото: pixabay

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона об установлении господдержки для домохозяек в размере МРОТ.

Об этом информирует пресс-службу главы Комитете нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Согласно документу, домохозяйка занимается уборкой дома, готовкой еды, уходом за детьми и престарелыми родственниками, инвалидами первой группы и иной работой по дому.

При этом право на пособие сможет получить лишь один член семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы выступил против уголовного наказания за «серые» зарплаты. Политик считает, что для масштаба ответственности должна быть градация и дифференциация. Напомним, что предложение сделать оплату труда «в конвертах» уголовно наказуемой предложил сенатор Анатолий Артамонов.