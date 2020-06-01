Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем защиты детей

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил местных жителей с Международным днем защиты детей. Его отмечают уже на протяжение 70 лет, с 1950 года.

Поздравление губернатора передает пресс-служба Смольного. По словам градоначальника, забота о маленьких петербуржцах всегда была одной из приоритетных задач деятельности городского правительства. Беглов не упустил шанс напомнить и о введении в Петербурге новых пособий семьям с детьми.

По словам Беглова, правительство города продолжит делать все необходимое для воспитания детей «активными и целеустремленными». Он заявил, что власти стремятся дать им требующиеся сейчас знания и навыки и помочь в становлении «настоящими гражданами России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов надеется, что юные петербуржцы смогут поехать в лагеря в Ленобласти.