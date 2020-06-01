Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем защиты детей

Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем защиты детей
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил местных жителей с Международным днем защиты детей. Его отмечают уже на протяжение 70 лет, с 1950 года.

Поздравление губернатора передает пресс-служба Смольного. По словам градоначальника, забота о маленьких петербуржцах всегда была одной из приоритетных задач деятельности городского правительства. Беглов не упустил шанс напомнить и о введении в Петербурге новых пособий семьям с детьми.

По словам Беглова, правительство города продолжит делать все необходимое для воспитания детей «активными и целеустремленными». Он заявил, что власти стремятся дать им требующиеся сейчас знания и навыки и помочь в становлении «настоящими гражданами России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов надеется, что юные петербуржцы смогут поехать в лагеря в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов день защиты детей новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Елена Воробей сообщила о заражении коронавирусом
Один человек погиб в ночном ДТП на проспекте Металлистов
1 июня жители нескольких районов Ленобласти останутся без света
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем защиты детей
Троих жителей Петербурга задержали по подозрению в педофилии
В Приморском районе сгорело заброшенное здание на 600 кв.м.
Законопроект о пособиях для домохозяек рассмотрит Госдума
В России запретили взыскивать долги с соцпомощи от государства