Ночью в Красногвардейском районе загорелись две иномарки

Ночью в Красногвардейском районе загорелись две иномарки
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 2 июня в Красногвардейском районе произошел пожар.

На улице Чарушинская возле дома № 2 загорелись Opel и Land Rover, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 02:45. В машинах воспламенились сгораемые части. Справиться с огнем удалось к 02:55.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Бокситогорском районе Ленобласти вспыхнул большой ангар. Тушить пожар приехали 32 огнеборца и 12 единиц пожарной спецтехники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красногвардейский район пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сахалине за сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусом
Овечкин обратился к жителям США на фоне массовых беспорядков
На улице Мичурина загорелся Peugeot
В Южной Корее за сутки выявили 38 случаев заражения коронавирусом
Ночью в Красногвардейском районе загорелись две иномарки
В Петербурге 2 июня ожидается до плюс 18 градусов
Назван способ остановить распространение COVID-19
Черчесов высказался об увольнении Семина