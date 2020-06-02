Ночью в Красногвардейском районе загорелись две иномарки

В ночь на 2 июня в Красногвардейском районе произошел пожар.

На улице Чарушинская возле дома № 2 загорелись Opel и Land Rover, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 02:45. В машинах воспламенились сгораемые части. Справиться с огнем удалось к 02:55.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Бокситогорском районе Ленобласти вспыхнул большой ангар. Тушить пожар приехали 32 огнеборца и 12 единиц пожарной спецтехники.