На Дороге Жизни иномарка улетела в кювет. Водитель погиб

Утром 2 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

ДТП произошло на 32 километре Дороги Жизни, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель Mitsubishi двигался из Петербурга в сторону Ладожского озера. Он не справился с управлением, машина улетела в кювет и врезалась в дерево. Мужчина погиб на месте.

В ДТП также пострадал пассажир. Мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.