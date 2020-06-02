На Дороге Жизни иномарка улетела в кювет. Водитель погиб

На Дороге Жизни иномарка улетела в кювет. Водитель погиб
Мужчина погиб на месте.. Фото: vk.com/dorinspb

Утром 2 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

ДТП произошло на 32 километре Дороги Жизни, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель Mitsubishi двигался из Петербурга в сторону Ладожского озера. Он не справился с управлением, машина улетела в кювет и врезалась в дерево. Мужчина погиб на месте.

В ДТП также пострадал пассажир. Мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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