На улице Примакова упавшее дерево помяло Mercedes и оборвало провода

В Северной столице на улице Примакова рухнуло дерево. Оно накрыло припаркованную иномарку и оборвало провода.

Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что под листвой и ветками оказался автомобиль марки Mercedes.

По словам местных жителей, рухнувшее дерево оборвало провода и перекрыло дорогу. Люди, по ранним сведениям, не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Фонтанки на девушку упало дерево. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины на голове и грудной клетке.