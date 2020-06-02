На улице Примакова упавшее дерево помяло Mercedes и оборвало провода

На улице Примакова упавшее дерево помяло Mercedes и оборвало провода
Дерево упало на иномарку. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на улице Примакова рухнуло дерево. Оно накрыло припаркованную иномарку и оборвало провода.

Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что под листвой и ветками оказался автомобиль марки Mercedes.

По словам местных жителей, рухнувшее дерево оборвало провода и перекрыло дорогу. Люди, по ранним сведениям, не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Фонтанки на девушку упало дерево. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины на голове и грудной клетке.

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