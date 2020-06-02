В Крыму за нарушение границы задержан украинский военный

В Крыму за нарушение границы задержан украинский военный
По какой причине военнослужащий пересек границу, неизвестно. Фото: pixabay.com

На территории Крымского полуострова задержан нетрезвый украинский военнослужащий, незаконно пересекший государственную границу Российской Федерации.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности. Представители спецслужб отметили, что при нарушителе не было подтверждающих личность документов, однако удалось установить имя военного: некий Добринский Е. В.

Также вероятно, что при себе солдат имел наркотики, изъятое подозрительное вещество направили на экспертизу. Мотивы и цели пересечения границы военнослужащим неизвестны. Возбуждено уголовное дело, передают РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что экс-президент Украины Леонид Кравчук настаивает на введении более жестких санкций со стороны европейских государств в отношении «агрессора»-России.

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