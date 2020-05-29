Бывший президент Украины рассказал, как бороться с Россией

Он считает поведение властей агрессивным и призывает отвечать на него тем же.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу «Гордон». Он заявил, что ему не нравится политика европейских стран в отношении России, которая постоянно проявляет агрессию. Экс-глава Украины считает, что нужно остановить Россию и для этого есть только один способ.

«Считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины»,

— сказал он.

Он подчеркнул, что все рассуждают о плохих поступках Москвы, но при этом помогают строить проект «Северный поток-2», а также обсуждают смягчение санкций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что украинский адвокат призвал переименовать страну в Русь. Происходящее в государстве адвокат назвал «адским кругом», выйти из которого можно, только