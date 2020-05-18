Украинский адвокат призвал переименовать страну в Русь

Юрист из Украины Андрей Федур призвал переименовать государство в Русь. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

В своей публикации Федур, кроме прочего, раскритиковал власть нынешнего президента Украины, Владимира Зеленского, напомнив, что последний обещал народу перемены, но население их пока не дождалось. Происходящее в государстве адвокат назвал «адским кругом», выйти из которого можно, только разорвав его.

Федур подчеркнул, что считает единственным правильным поступком в данной ситуации — переоснование Украины и присвоение ей другого имени — Русь. Отметим, что рейтинги Зеленского действительно значительно снизились спустя год президентства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под новые украинские санкции в отношении России попали Государственный Эрмитаж и МГУ.