Синоптики обещают потепление в Ленобласти до +21 градуса

Завтра жителей Ленинградской области ожидает теплая, но дождливая и ветреная погода.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 3 июня, во всех областных районах будет малооблачно. Ночью столбики термометров упадут до отметки +3…+8 градусов, а в некоторых районах может похолодать до 0 градусов. Ночь пройдет без осадков, а ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днем в Ленобласти воздух прогреется до +16…+21 градуса. После обеда пройдут кратковременные дожди. Порывы восточного, северо-восточного ветра усилятся до 11 метров в секунду, сообщили в главке МЧС по 47-му региону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жара придет в Петербург во второй половине июня. Устойчивый переход на летний температурный режим в Северной столице произойдет после 13 июня.